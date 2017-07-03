Российские военные доставили гумпомощь в горное селение сирийской Латакии

Глава селения Бтара, часть жителей которого не может вести натуральное хозяйство или купить необходимое, поблагодарил Россию за помощь.

Военные из Центра примирения враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в селение Бтара, расположенное в местной горной провинции Латакия.

— Эта акция стала возможной после того, как губернатор провинции Латакия и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, так как село граничит с новыми зонами деэскалации, — заявил офицер центра Алексей Петрачков.

Среди жителей Бтары есть вдовы погибших сирийских военных, раненные в ходе конфликта в регионе, а также просто те, у кого нет возможности самому заниматься натуральным хозяйством или спускаться на равнину за необходимыми продуктами. Именно для этих жителей в первую очередь и предназначались 350 продуктовых наборов с мукой, крупами, консервами и чаем.

— Многие мои земляки попросту не в состоянии спуститься на равнину за необходимыми продуктами, спасибо России за заботу о простых крестьянах Сирии, за то, что вы не оставили нас один на один с трудностями военного времени, — сказал глава селения Али-Саллех Абас.