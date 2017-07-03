Трамп поговорил с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ

Отмечается, что американский лидер выразил озабоченность по поводу ситуации вокруг Дохи.

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, сообщает Белый дом.

— Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма. Президент также подчеркнул, что единство в регионе имеет решающее значение для достижения целей по борьбе с терроризмом и содействию стабильности, — говорится в заявлении.

Как сообщал Лайф, 5 июня Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке терроризма.