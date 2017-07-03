Беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому на 91 балл

Девушка, чья мама родилась в Чите, приехала в Россию всего два года назад, изучение русского как предмета далось ей очень нелегко, но сейчас она свободно владеет языком.

Ученица школы № 44 в Чите — беженка из Сирии Иман Хассун на ЕГЭ по русскому языку набрала 91 балл. Кроме того, девушка стала единственной золотой медалисткой в родной школе в этом году. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-секретарь Министерства образования Забайкальского края Екатерина Горская.

Мама девушки проживала в Чите и познакомилась со своим будущим мужем во время учёбы в Иркутске. Позже они переехали в Сирию и жили в Идлибе. В Читу семья вернулась летом 2015 года.

По признанию самой девушки, русский язык давался ей очень непросто, однако благодаря упорному труду Иман удалось справиться со всеми трудностями.

— Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы "ы". Я всё лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно… Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета, — рассказала девушка.

Иман также рассказала, что в Сирии у неё осталось много друзей, которые продолжают учиться несмотря на конфликт в регионе. По словам девушки, сейчас у неё две родины — Россия и Сирия, однако когда-нибудь она всё-таки мечтает вернуться в Идлиб.