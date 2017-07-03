В Малайзии намерены запретить продажу рыбы фугу без специальной обработки

Власти Малайзии планируют внести поправки в положение о безопасности продуктов питания, запретив таким образом реализацию рыбы фугу до тех пор, пока продавцами не будут проведены действия по её детоксикации, пишет газета The Star.
В Министерстве здравоохранения Малайзии сообщают, что "эта смертельно опасная для человека рыба должна подвергнуться специальной обработке перед продажей". В противном случае продавцу будут грозить штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.
По информации издания, малайзийские рынки сейчас наполнены рабочими, которые не имеют практических навыков, как полностью уничтожить смертельно опасные токсины, содержащиеся в рыбе.
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