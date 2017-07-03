"Хочешь быть героем? Уйди!" Экс-президент Мексики обратился к Трампу

В конце видеообращения политик пообещал отправить американскому лидеру коробку с игрушечными солдатиками.

Экс-президент Мексики Висенте Фокс Кесада обратился к Дональду Трампу, призвав американского лидера действовать мудрее и не развязывать войну, а в противном случае мексиканский политик призывает Трампа уйти.

— Дональд, ты хочешь быть героем? Потому что ты можешь. Всё, что тебе нужно сделать, — уйти. Я знаю, ты не хочешь конца света, но ты вспыльчивый человек, Дональд, и, когда дело доходит до войны, важно притормозить, — цитирует The Hill бывшего лидера латиноамериканской страны.

Далее политик объявил, что приготовил список из пяти вопросов, которые Трамп должен задать себе сам до того, как "нажмёт кнопку".

— Первый вопрос, который ты задашь себе сам перед тем, как начнёшь войну: будешь ли ты в ней сражаться? Ты будешь бесполезным, только если мы не будем атакованы мячиками для гольфа, — говорит экс-президент Мексики на видео.

Последний вопрос, который он задаёт американскому лидеру: хочет ли тот быть героем — и повторяет, что для этого ему нужно просто уйти. И это, по мнению Кесады, сделает счастливыми многих людей, включая самого Трампа.

— Но, если ты не хочешь уходить, Дональд, пожалуйста, постарайся не взорвать мир, — говорит Кесада.

В конце видеообращения он показывает коробку с игрушечными солдатиками и видеоигрой. Коробку он пообещал направить Трампу.