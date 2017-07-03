МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы об ухудшении погоды. По данным ведомства, в ближайший час ожидаются гроза, дождь и сильный ветер.
— На основании прогноза синоптиков в ближайший час с сохранением на день 3 июля в Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с, — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что в случае ухудшения погоды возможны затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения ЛЭП и рекламных конструкций, повал деревьев.
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