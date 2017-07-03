Матвиенко предложила увеличить число женщин во власти

Председатель Совета Федерации приняла участие в Первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске.

В России недостаточное количество женщин занимают посты "на уровне принятия решений", в том числе в парламенте. Об этом в рамках Первого конгресса женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, проходящего в Новосибирске, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений. У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы. То есть нам есть над чем работать, — сказала Матвиенко.

Отметим, что в Первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций из Индии, Китая, Монголии, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, ЮАР и других стран.

С инициативой провести конгресс в Новосибирской области выступила член Совета Федерации от региона Надежда Болтенко. Её предложение поддержал губернатор Владимир Городецкий. В 2016 году он направил соответствующее предложение Валентине Матвиенко.