Президент Южной Кореи высказался за участие КНДР в Олимпиаде-2018

Ранее Мун Чжэ Ин предложил северному соседу сформировать совместную сборную для участия в этих Играх.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется на участие КНДР в Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он заявил после встречи с президентом МОК Томасом Бахом. Бах поддержал эту инициативу Сеула, так как она "совпадает с духом Олимпиады".

— Если Северная Корея примет участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, это внесёт вклад не только в поддержание олимпийского духа, но и мира в нашем регионе и во всём мире, а также будет содействовать объединению людей, — отметил президент.

Как сообщал Лайф, ранее Мун Чжэ Ин предложил северному соседу сформировать совместную сборную для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.