По меньшей мере 15 человек погибли из-за наводнения на юге Китая

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По меньшей мере 15 человек погибли из-за наводнения на юге Китая

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Наводнение на юге Китая. Фото: © REUTERS/Stringer

Согласно прогнозу местных метеорологов, количество осадков в ближайшие дни увеличится.

По меньшей мере 15 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате наводнения на юге Китая, передаёт агентство Reuters.

Отмечается, что в провинции Гуанси погибло семь человек, ещё трое пропали без вести. Трём тысячам жителей пришлось покинуть свои дома. В соседней провинции Хунань восемь человек погибли, более 300 тысяч эвакуировано.

Власти Китая сообщили, что уровень воды в более чем 60 реках в южной части страны поднялся выше критического из-за продолжительных ливней. В ближайшие дни ожидается увеличение количества осадков.

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