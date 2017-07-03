По меньшей мере 15 человек погибли из-за наводнения на юге Китая

Согласно прогнозу местных метеорологов, количество осадков в ближайшие дни увеличится.

По меньшей мере 15 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате наводнения на юге Китая, передаёт агентство Reuters.

Отмечается, что в провинции Гуанси погибло семь человек, ещё трое пропали без вести. Трём тысячам жителей пришлось покинуть свои дома. В соседней провинции Хунань восемь человек погибли, более 300 тысяч эвакуировано.

Власти Китая сообщили, что уровень воды в более чем 60 реках в южной части страны поднялся выше критического из-за продолжительных ливней. В ближайшие дни ожидается увеличение количества осадков.