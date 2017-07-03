Жительница Санкт-Петербурга обвинила Диего Марадону в домогательствах

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Жительница Санкт-Петербурга обвинила Диего Марадону в домогательствах

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Диего Марадона в компании девушек. Фото: © Mash

По словам девушки, знаменитый спортсмен якобы пытался снять с неё платье в элитном отеле.

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Н. заявила, что аргентинская футбольная знаменитость Диего Марадона якобы пытался над ней надругаться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно для iOS и Android).

Девушка сказала, что пришла в элитный петербургский отель в компании известного футболиста и ещё нескольких представительниц прекрасного пола. Через полчаса после приезда Екатерина подняла в номере шум и заявила, что Марадона до неё якобы домогался.

<p>Фото: LiFE</p>

По словам петербурженки, вместе со спортсменом они выпили, потом он пытался снять с неё платье. Девушка говорит, что возмутилась и представители Марадоны предложили ей покинуть номер. Чтобы вывести, а точнее вынести, из номера полураздетую даму, работникам отеля пришлось звать охрану.

Екатерина продолжает настаивать в полиции и на том, что Марадона должен перед ней извиниться. Она представилась журналисткой и заявила, что пришла взять интервью.

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