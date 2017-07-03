К зданию Верховной рады Украины подогнали бронетехнику

По предварительным данным, бронированный автомобиль и БТР заехали во двор парламента.

На территорию Верховной рады Украины в Киеве утром 3 июля въехала военная бронетехника. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

— Только заехала бронетехника. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то сюрприз? — подписал фотографии автор.

Официальных заявлений властей о причинах нахождения военной техники у здания парламента пока не поступало.