Ольга Осина назначена врио гендиректора Почты России

Дмитрий Страшнов занимал должность генерального директора компании с 2013 года, однако в конце июня у него истёк срок контракта.

В Почте России назначен новый временно исполняющий обязанности генерального директора компании. Врио руководителя стала первый замгендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина. О её назначении сообщил министр связи Николай Никифоров, написав об этом в "Твиттере".

Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России" — Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 июля 2017 г.

Дмитрий Страшнов занимал должность с апреля 2013 года. У него был контракт с Почтой России до конца июня. Стоит отметить, что в отношении него Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело. В надзорном ведомстве полагают, что топ-менеджер незаконно начислял премии и три года назад получил вознаграждение в 95 миллионов рублей.