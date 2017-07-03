Ольга Осина назначена врио гендиректора Почты России

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Ольга Осина назначена врио гендиректора Почты России

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Дмитрий Страшнов занимал должность генерального директора компании с 2013 года, однако в конце июня у него истёк срок контракта.

В Почте России назначен новый временно исполняющий обязанности генерального директора компании. Врио руководителя стала первый замгендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина. О её назначении сообщил министр связи Николай Никифоров, написав об этом в "Твиттере".

Дмитрий Страшнов занимал должность с апреля 2013 года. У него был контракт с Почтой России до конца июня. Стоит отметить, что в отношении него Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело. В надзорном ведомстве полагают, что топ-менеджер незаконно начислял премии и три года назад получил вознаграждение в 95 миллионов рублей.

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