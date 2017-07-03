В Италии скончался популярный актёр Паоло Вилладжо

Читайте также

В Италии скончался популярный актёр Паоло Вилладжо

71

Паоло Вилладжо. Фото: скриншот с youtube

Итальянский писатель, актёр, известный ролями в комедиях о Фантоцци, умер в возрасте 84 лет.

В Италии скончался популярный комедийный актёр, писатель и режиссёр Паоло Вилладжо. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в последнее время Вилладжо сильно болел и находился в больнице.

Мировую популярность Паоло Вилладжо приобрёл благодаря роли главного героя в серии фильмов о бухгалтере-неудачнике Уго Фантоцци. Однако мало кто знает, что все 10 комедий о Фантоцци были сняты по книге самого Паоло Вилладжо, за которую он был удостоен премии имени Гоголя в номинации "Лучший переведённый писатель".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!