В Италии скончался популярный актёр Паоло Вилладжо

Итальянский писатель, актёр, известный ролями в комедиях о Фантоцци, умер в возрасте 84 лет.

В Италии скончался популярный комедийный актёр, писатель и режиссёр Паоло Вилладжо. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в последнее время Вилладжо сильно болел и находился в больнице.

Мировую популярность Паоло Вилладжо приобрёл благодаря роли главного героя в серии фильмов о бухгалтере-неудачнике Уго Фантоцци. Однако мало кто знает, что все 10 комедий о Фантоцци были сняты по книге самого Паоло Вилладжо, за которую он был удостоен премии имени Гоголя в номинации "Лучший переведённый писатель".