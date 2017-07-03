В Италии скончался популярный актёр Паоло Вилладжо

В Италии скончался популярный комедийный актёр, писатель и режиссёр Паоло Вилладжо. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, в последнее время Вилладжо сильно болел и находился в больнице.
Мировую популярность Паоло Вилладжо приобрёл благодаря роли главного героя в серии фильмов о бухгалтере-неудачнике Уго Фантоцци. Однако мало кто знает, что все 10 комедий о Фантоцци были сняты по книге самого Паоло Вилладжо, за которую он был удостоен премии имени Гоголя в номинации "Лучший переведённый писатель".
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