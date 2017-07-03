СК РФ возбудил новые уголовные дела по факту обстрела ВСУ по территории Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении украинских силовиков, обстрелявших территорию Донбасса 9,18 19 и 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело было открыто по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".
Огонь вёлся по посёлку Трудовские в Донецке, селу Коминтерново, Ясиноватой и Докучаевску. В итоге погибло двое мирных жителей и ещё двое получили ранения.
В следствии полагают, что целью украинских силовиков было убийство неограниченного количества мирных жителей Донбасса.
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