СК РФ возбудил новые уголовные дела по факту обстрела ВСУ по территории Донбасса

По данным ведомства, огонь вёлся из тяжёлых видов вооружения, а жертвами ударов стали два человека.

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении украинских силовиков, обстрелявших территорию Донбасса 9,18 19 и 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело было открыто по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

Огонь вёлся по посёлку Трудовские в Донецке, селу Коминтерново, Ясиноватой и Докучаевску. В итоге погибло двое мирных жителей и ещё двое получили ранения.

В следствии полагают, что целью украинских силовиков было убийство неограниченного количества мирных жителей Донбасса.