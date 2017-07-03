Эксперты сообщили о рекордном оттоке иностранного капитала из России

Эксперты связывают это с обманутыми ожиданиями инвесторов относительно сближения США и России.

Зарубежные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, что стало максимальным оттоком за последние 3,5 года, сообщает 3 июля "Коммерсантъ".

По оценкам, основанным на данных специалистов "Ренессанс капитала", объём средств, которые вывели за неделю в конце июня, превысил $83 млн. По данным Центробанка, с января по май чистый вывоз капитала из РФ достиг $22,4 млрд. В 2016 году за этот период было выведено $10,3 млрд.

— Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, падением цен на нефть, — называют в издании некоторые причины.

Как отмечается со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research, на прошедшей неделе фонды развивающихся рынков в общей сложности привлекли почти $1,9 миллиарда, а за четыре месяца — почти $28 млрд.