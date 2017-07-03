В Баварии после ДТП сгорел автобус с туристами в салоне

По предварительным данным, пострадал как минимум 31 человек, причём некоторые находятся в крайне тяжёлом состоянии.

На шоссе в Баварии туристический автобус врезался в грузовик и загорелся. При этом причины столкновения пока неизвестны. По данным Sky News, при ДТП пострадал 31 человек.

Состояние некоторых раненых оценивается как тяжёлое. Сейчас на месте ЧП работают медики, спасатели и полиция. Трасса в Верхней Франконии перекрыта.

Стоит отметить, что в автобусе находилось 46 человек.