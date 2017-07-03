Киевлянин упал в Днепр при попытке прилететь к невесте на воздушных шарах

После того как ему не удалось взлететь, молодой человек пустился к любимой вплавь.

Киевлянин упал в Днепр при неудачной попытке взлететь на наполненных гелием воздушных шарах, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, передаёт украинский портал "Обозреватель".

Молодой человек хотел сделать сюрприз своей девушке. Стоит признать, что ему удалось, однако всё пошло не по плану. Оказалось, что сотни шаров недостаточно для того, чтобы поднять мужчину в воздух. Он рухнул в воду, так и не взлетев. На берег к любимой молодого человека доставил катер.

Девушка дождалась его и ответила "да".