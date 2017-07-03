"Потоп 2.0". Пользователи Instagram о понедельничном дожде в Москве

Читайте также

"Потоп 2.0". Пользователи Instagram о понедельничном дожде в Москве

6048
Утром 3 июля жители столицы добирались на работу под ливнем. В офисах "открылись" стихийные сушилки зонтов. Как пользователи "Инстаграма" отреагировали на понедельничный потоп.

"Я покажу тебе Москву"

"Прекрасная погода"

#москва #лето2017 #прекраснаяпогода

Публикация от Антон (@san1pedro_)

Кратко о лете

Это лето как осень

Это лето как осень.. Пелось в одной песне.. Сегодня утром я несколько раз чуть не утонула по дороге на работу. Пришлось обходить залитые пешеходные переходы, чтоб вода не была мне по щиколотку. Не очень-то это похоже на лето, а самое ужасное, что в сентябре это продолжится, и "да здравствует депрессия!!!", здравствуйте стрессы, плохое настроение, головные боли и заболевания, вытекающие из всего этого.. Поэтому, совсетую всем отпуск и вообще, уезжайте все по домам, там прекрасная погода, честное слово!)) Всем добра и лета!!! #лето #июль #2017 #психология #стресс #дождь #утро #доброеутро #москва #проспектмира #лужи #ливень #rain #moscow #strees #weather #summer #july

Публикация от @dr.andreagarsia

Как в фильме ужасов

Такое разное лето

Наслаждайтесь, а не жалуйтесь

"Это лето действительно прекрасно"

Ждём снег

Погода в Москве#дождь#москва#ждемснег#россия

Публикация от Арсен Мурадян (@arsenchik130)

"Спасибо" за лето

Лето! Ты такое лето ☔️ . #лето #москва #мцк #собянинищетклад

Публикация от Iuliia Veselova (@missiuliia01)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!