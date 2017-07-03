"Потоп 2.0". Пользователи Instagram о понедельничном дожде в Москве

"Я покажу тебе Москву"
"Прекрасная погода"
Кратко о лете
Это лето как осень
Это лето как осень.. Пелось в одной песне.. Сегодня утром я несколько раз чуть не утонула по дороге на работу. Пришлось обходить залитые пешеходные переходы, чтоб вода не была мне по щиколотку. Не очень-то это похоже на лето, а самое ужасное, что в сентябре это продолжится, и "да здравствует депрессия!!!", здравствуйте стрессы, плохое настроение, головные боли и заболевания, вытекающие из всего этого.. Поэтому, совсетую всем отпуск и вообще, уезжайте все по домам, там прекрасная погода, честное слово!)) Всем добра и лета!!! #лето #июль #2017 #психология #стресс #дождь #утро #доброеутро #москва #проспектмира #лужи #ливень #rain #moscow #strees #weather #summer #july
Как в фильме ужасов
Такое разное лето
Наслаждайтесь, а не жалуйтесь
"Это лето действительно прекрасно"
Ждём снег
"Спасибо" за лето
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