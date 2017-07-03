Во Франции предотвращено покушение на Эммануэля Макрона

Как сообщили в полиции, предполагаемым организатором преступления оказался 23-летний националист из Парижа.

Французская полиция отчиталась о предотвращении покушения на президента страны Эммануэля Макрона. Как сообщает сайт телеканала BFM, покушение на главу государства должно было состояться 14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях. Предполагаемым организатором несостоявшегося преступления стал 23-летний мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантёй.

Сообщается, что в поле зрения правоохранителей он попал после своих сообщений в Интернете, что хочет приобрести оружие. Хотя мужчина и так был на особом контроле, ведь в 2016 году он уже был осуждён за призывы к осуществлению терактов. Тогда он говорил, что необходимо нападать на мигрантов, евреев и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В силовом ведомстве его описали как безработного, психически неуравновешенного, но при этом сознательного и решительного человека.

В момент задержания он угрожал полицейским кухонным ножом. Ещё два ножа правоохранители в ходе обысков нашли в его автомобиле. Расследование продолжается.