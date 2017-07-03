Матвиенко назвала верным решение МИД РФ о неуплате взноса в бюджет СЕ

Спикер верхней палаты парламента пояснила, что сейчас в ПАСЕ нет свободной площадки для дискуссии, а русофобское лобби пытается управлять и всей ассамблеей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что МИД РФ абсолютно верно поступил, решив прекратить платить взносы в бюджет Совета Европы. По её словам, таким образом был подан сигнал СЕ и ПАСЕ о том, что ситуация в ассамблее продолжает деградировать.

— Мне кажется, что Министерство иностранных дел приняло абсолютно верное решение, — добавила Матвиенко.

Она напомнила журналистам о том, что сейчас русофобское лобби практически пытается управлять всем ПАСЕ и нет свободной площадки для дискуссии.

— Руководство Совета Европы понимает, что это ненормальная ситуация. Дело не в полномочиях РФ. Дело в том, что не имеет право никто в ПАСЕ ограничивать полномочия какой-либо из национальных делегаций, — подытожила председатель Совфеда.

30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсекретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом сообщил ему, что Россия приостанавливает уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год.