На территории школы во Львове обнаружили самодельное взрывное устройство

Подозрительный предмет, найденный рядом с учебным заведением, уже обезврежен и изъят для исследования.

На расстоянии 15 метров от здания школы во Львове была найдена самодельная взрывчатка.

— Был обнаружен подозрительный предмет (баллон пропан-бутана 500 г, к которому примотанные элементы питания от мобильных телефонов с надписями Nokia и Samsung, двух электрических плат, USB шнура, корпусов взрывателей к охотничьим патронам в количестве 13 шт.), — уточняется в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Инцидент произошёл вчера на территории ООСШ № 15.

Взрывное устройство уже обезвредили специалисты. Оно изъято для дальнейшего исследования.