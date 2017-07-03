Мара Багдасарян пропустила исправительные работы из-за поездки в Дагестан

Ранее в мировом участке Савёловского суда Москвы стритрейсершу приговорили к шести суткам ареста.

24-летняя Мара Багдасарян решила навестить друзей в Махачкале, ради чего пожертвовала несколькими днями обязательных работ. Об этом сообщает Mash.

Пожизненно лишённая прав нарушительница провела время в Дагестане, погуляла, покурила кальян и покаталась на картинге. Накануне мировой участок Савёловского суда Москвы приговорил стритрейсершу к шести суткам ареста. Она взята под стражу в зале суда.

Её признали виновной в уклонении от обязательных работ. При этом адвокат девушки заявил, что она пропустила работы, так как ездила за лекарствами.

Девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15% в пользу государства за использование поддельного больничного листа.