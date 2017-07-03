Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Российский лидер посчитал символичным, что этот праздник отмечается в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны, сообщила пресс-служба Кремля.

— Узы братской дружбы и товарищества, закалённые в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений, — отметил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин отметил позитивную динамику сотрудничества между государствами, высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных связей двух стран.