Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны, сообщила пресс-служба Кремля.
— Узы братской дружбы и товарищества, закалённые в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений, — отметил российский лидер.
Кроме того, Владимир Путин отметил позитивную динамику сотрудничества между государствами, высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных связей двух стран.
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