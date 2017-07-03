СМИ сообщили об уничтожении в Сирии "мясника" ИГИЛ

По предварительным данным, известный своей жестокостью боевик Лавдрим Мухаджери был ликвидирован в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийских войск.

В сирийской провинции Идлиб ликвидирован один из главарей ИГИЛ* Лавдрим Мухаджери, известный также как Абу Абдулла аль-Косова или по произвищу "мясник". Об этом пишет греческое издание pronews.gr. Как сообщают журналисты, террорист был убит в ходе совместной операции ВКС России и подразделения сирийской армии Tiger. По предварительным данным, также в ходе операции были ликвидированы шесть охранников Лавдрима Мухаджери и до 20 рядовых боевиков ИГИЛ.

Отметим, участвовать в сирийском конфликте косовар Лавдрим Мухаджери начал в 2014 году и практически сразу получил прозвище "мясник". Оно было ему дано после опубликования пропагандистских роликов с его участием, где Мухаджери казнит мирных жителей, включая подростка, и сирийских военных. В начале 2017 года появилась информация, что террорист мог покинуть Сирию и вернуться на родину в Косово. Информация подтвердилась, когда в мае текущего года он вновь вернулся в Сирию.

Как утверждает издание, председатель исламской религиозной общины Флорим Незирай в косовском Качанике, откуда был родом боевик, выразил сожаление по поводу смерти террориста и направил его семье слова сочувствия.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.