В Бразилии спасли ребёнка, в которого попала пуля в утробе матери

Мальчику предстоит перенести ряд операций после того, как его состояние стабилизируется.

В Бразилии во время потасовки была ранена 29-летняя женщина Клаудинейа дос Сантос Мелос, которая находилась на девятом месяце беременности. Как передаёт Daily Mail, в её живот попала шальная пуля, задев ребёнка.

Пуля попала ребёнку в лёгкие, разорвала часть его уха и вызвала повреждение спинного мозга. Мальчик, получивший имя Артур, родился с помощью кесарева сечения. Он чудом остался жив и находится под наблюдением врачей.

По данным издания, ребёнку предстоит перенести ряд операций после того, как он окрепнет. Состояние его матери стабильно.

В результате инцидента, в котором пострадала беременная женщина, задержаны трое человек.