Комбинезон располневшей Нелли Фуртадо поссорил российских и западных фанатов

Канадская певица удивила поклонников своим внешним видом на Pride Island Festival в Нью-Йорке.

Откровенный костюм заметно потолстевшей Нелли Фуртадо разделил на два лагеря её российских и западных фанатов. 38-летняя певица взбудоражила своих поклонников, появившись на сцене фестиваля Pride Island в Нью-Йорке в розовом комбинезоне и бюстгальтере с блестящей бахромой.

В России на внешний вид Фуртадо отреагировали жёсткой критикой. В лучшем случае комментаторы задаются вопросом, что с ней случилось, и выражают надежду на то, что певица ещё похудеет.

В свою очередь, западные фанаты назвали выступление Фуртадо сильным и восторженно отнеслись к новообретённой полноте певицы. В англоязычном сегменте социальных сетей гораздо проще найти слова поддержки в адрес канадской звезды, чем негативные комментарии.

#NellyFurtado got a lil thick and I'm loving it Публикация от KaDom Koan (@bronxster) Июн 25 2017 в 10:21 PDT

Shout out to @NellyFurtado for being thick af! — Ana Rosa (@AnaRCon37) 3 июля 2017 г.

Стоит отметить, что летом 2016 года Нелли Фуртадо пережила развод с кубинским звукорежиссёром Демасио Кастельоном, с которым прожила в браке восемь лет.