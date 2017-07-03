Комбинезон располневшей Нелли Фуртадо поссорил российских и западных фанатов

Откровенный костюм заметно потолстевшей Нелли Фуртадо разделил на два лагеря её российских и западных фанатов. 38-летняя певица взбудоражила своих поклонников, появившись на сцене фестиваля Pride Island в Нью-Йорке в розовом комбинезоне и бюстгальтере с блестящей бахромой.
В России на внешний вид Фуртадо отреагировали жёсткой критикой. В лучшем случае комментаторы задаются вопросом, что с ней случилось, и выражают надежду на то, что певица ещё похудеет.
В свою очередь, западные фанаты назвали выступление Фуртадо сильным и восторженно отнеслись к новообретённой полноте певицы. В англоязычном сегменте социальных сетей гораздо проще найти слова поддержки в адрес канадской звезды, чем негативные комментарии.
Shout out to @NellyFurtado for being thick af!— Ana Rosa (@AnaRCon37) 3 июля 2017 г.
Стоит отметить, что летом 2016 года Нелли Фуртадо пережила развод с кубинским звукорежиссёром Демасио Кастельоном, с которым прожила в браке восемь лет.
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