CNN рассказал, какие темы Трамп хочет обсудить с Путиным

В первую очередь глава Соединённых Штатов хотел бы поговорить с российским лидером о ситуации в Сирии и на Украине.

Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным хотел бы обсудить ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, первоочередной темой разговора может стать военная ситуация в Сирии и поддержка лидера САР Башара Асада Россией.

Ранее советник главы США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что во время саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп проведёт встречи со многими мировыми лидерами. Как отмечалось, он хотел бы встретиться и с Владимиром Путиным. Позже в Белом доме возникли разногласия по поводу формата мероприятия. Президент США выступал за соблюдение всех формальностей, а его советники уверены, что достаточно краткой встречи.

В Кремле отмечали, что подготовка встречи глав государств началась, её формат и время согласуют по дипломатическим каналам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа внесёт ясность в отношения между странами.