Рогозин: ВМФ России делает акцент на "мускулистые" корабли

На текущий момент ВМФ России наибольшее внимание уделяет "мускулистым" кораблям меньшего водоизмещения, которые способны нести большое количество вооружений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.
— Главный акцент, который мы делаем сегодня по военно-морскому флоту, — это "мускулистые" корабли, обладающие возможностью носить огромное количество вооружений, — заявил вице-премьер, объяснив, что таким образом российские суда меньшего водоизмещения должны быть по мощи равны кораблям западных ВМС.
Ранее Лайф писал о том, что в ВМФ РФ заявили о планах построить новый авианосец.
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