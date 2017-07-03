На Крите появилась первая жертва аномальной жары

Не менее 27 жителей Крита были госпитализированы за прошедшие дни из-за теплового удара.

На греческом острове Крит из-за установившейся экстремальной жары погиб пожилой мужчина. Как сообщает портал сretalive.gr, инцидент произошёл в районе Мирес в предместье Ираклиона, где накануне температура воздуха достигла отметки +46 градусов.

Также сообщается о ещё одном мужчине — 40-летнем местном монахе, который был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Отметим, в течение последних четырёх дней в Греции наблюдается 40-градусная жара. Лишь с наступлением новой недели температура может снизиться до 33–35 градусов в тени. Однако на севере страны ожидаются грозы и град.