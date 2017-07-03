Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за обильных осадков

В Москве в понедельник объявлено штормовое предупреждение. По расчётам синоптиков, дождь в столице не прекратится до вечера.

Дептранс посоветовал москвичам и гостям столицы пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Рекомендация связана со штормовым предупреждением и сильным ливнем, который продолжается в регионе с самого утра. Как сообщается на официальной странице ведомства в "Твиттере", наземный городской транспорт, МЦК и метрополитен работают без перебоев, несмотря на осадки.

Рекомендуем отказаться от пользования личными автомобилями и осуществлять поездки на городском транспорте.#транспорт #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 3 июля 2017 г.

Наземный городской транспорт, #Мосметро, #МЦК, пригородное сообщение работает штатно не смотря на осадки. Отмен маршрутов нет. — Московский транспорт (@DtRoad) 3 июля 2017 г.

#ДептрансМосквы просит водителей не занимать полосы выделенные для дв-ия только гор.тр-та и такси, особ-но это важно при таких осадках. — Московский транспорт (@DtRoad) 3 июля 2017 г.

Ранее в столице объявили жёлтый уровень погодной опасности. По расчётам синоптиков, в понедельник в Москве выпадет до 10% месячной нормы осадков.

Как пользователи "Инстаграма" отреагировали на понедельничный потоп — читайте в подборке Лайфа.