Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за обильных осадков

Читайте также

Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за обильных осадков

5

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве в понедельник объявлено штормовое предупреждение. По расчётам синоптиков, дождь в столице не прекратится до вечера.

Дептранс посоветовал москвичам и гостям столицы пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Рекомендация связана со штормовым предупреждением и сильным ливнем, который продолжается в регионе с самого утра. Как сообщается на официальной странице ведомства в "Твиттере", наземный городской транспорт, МЦК и метрополитен работают без перебоев, несмотря на осадки.

Ранее в столице объявили жёлтый уровень погодной опасности. По расчётам синоптиков, в понедельник в Москве выпадет до 10% месячной нормы осадков.

Как пользователи "Инстаграма" отреагировали на понедельничный потоп — читайте в подборке Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!