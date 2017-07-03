Модель из клипа Maroon 5 не берут на работу из-за большой груди и сексуальности

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Модель из клипа Maroon 5 не берут на работу из-за большой груди и сексуальности

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Эмили Ратаковски заявила, что постоянно слышит в свой адрес слова о том, что она слишком сексуальна.

26-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски посетовала, что люди не хотят с ней работать из-за того, что у неё очень большая грудь. Как передаёт Daily Mail, девушка призналась, что часто слышит слова о том, что она слишком сексуальна.

Why can't this be right now?

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

— Вот что я постоянно слышу: "О, она слишком сексуальна". Это нечто антиженское — люди не хотят работать со мной из-за того, что у меня слишком большая грудь, — заявила модель.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски получила известность после съёмки топлес в клипе американского певца Робина Тика Blurred Lines. В разное время она работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, снималась в молодёжном сериале на канале Nickelodeon, а также музыкальных клипах Maroon 5 Love Somebody и Димы Билана "Неделимые".

Несмотря на то что Ратаковски позиционирует себя как феминистку, она довольно часто публикует фотографии, на которых изображена обнажённой. Ранее Лайф не раз писал о том, что Эмили Ратаковски опубликовала свои откровенные снимки.

Morning

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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