Модель из клипа Maroon 5 не берут на работу из-за большой груди и сексуальности

26-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски посетовала, что люди не хотят с ней работать из-за того, что у неё очень большая грудь. Как передаёт Daily Mail, девушка призналась, что часто слышит слова о том, что она слишком сексуальна.
— Вот что я постоянно слышу: "О, она слишком сексуальна". Это нечто антиженское — люди не хотят работать со мной из-за того, что у меня слишком большая грудь, — заявила модель.
Эмили Ратаковски получила известность после съёмки топлес в клипе американского певца Робина Тика Blurred Lines. В разное время она работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, снималась в молодёжном сериале на канале Nickelodeon, а также музыкальных клипах Maroon 5 Love Somebody и Димы Билана "Неделимые".
Несмотря на то что Ратаковски позиционирует себя как феминистку, она довольно часто публикует фотографии, на которых изображена обнажённой. Ранее Лайф не раз писал о том, что Эмили Ратаковски опубликовала свои откровенные снимки.
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