Модель из клипа Maroon 5 не берут на работу из-за большой груди и сексуальности

Эмили Ратаковски заявила, что постоянно слышит в свой адрес слова о том, что она слишком сексуальна.

26-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски посетовала, что люди не хотят с ней работать из-за того, что у неё очень большая грудь. Как передаёт Daily Mail, девушка призналась, что часто слышит слова о том, что она слишком сексуальна.

Why can't this be right now? Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Янв 23 2017 в 3:27 PST

— Вот что я постоянно слышу: "О, она слишком сексуальна". Это нечто антиженское — люди не хотят работать со мной из-за того, что у меня слишком большая грудь, — заявила модель.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Янв 3 2017 в 3:25 PST

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 12 2016 в 7:32 PST

Эмили Ратаковски получила известность после съёмки топлес в клипе американского певца Робина Тика Blurred Lines. В разное время она работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, снималась в молодёжном сериале на канале Nickelodeon, а также музыкальных клипах Maroon 5 Love Somebody и Димы Билана "Неделимые".

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Сен 12 2016 в 12:32 PDT

Несмотря на то что Ратаковски позиционирует себя как феминистку, она довольно часто публикует фотографии, на которых изображена обнажённой. Ранее Лайф не раз писал о том, что Эмили Ратаковски опубликовала свои откровенные снимки.