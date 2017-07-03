Эксперты рассказали, какие автомобили можно дешевле всего купить в России

На автомобили из рейтинга в самой простой базе придётся потратить от 369 тысяч рублей.

Аналитики составили рейтинг десяти наиболее дешёвых автомобилей, которые можно приобрести в России. Как сообщает "Российская газета", список возглавляет китайский хетчбэк Lifan Smily, его можно купить за 369,9 тысячи рублей.

На втором месте оказался седан Lada Granta стоимостью 389,9 тысячи рублей. Следом идут автомобили российского автопрома Lada Priora и лифтбэк Lada Granta.

Пятёрку наиболее дешёвых авто замыкает седан Datsun. На него придётся потратить 436 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинг попали Ravon R2, Lada Kalina, Ravon Nexia, а также FAW Oley и Brilliance H230. Примечательно, что все они находятся примерно в одной ценовой категории от 439–459 тысяч рублей.