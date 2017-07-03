В иракском лагере для беженцев подорвался смертник, переодетый в женщину

Террорист привёл в действие взрывчатку, когда к нему подошёл полицейский. По последним данным, погибло 14 человек.

Террорист-смертник, переодетый в женский наряд, проник в лагерь беженцев в Ираке и привёл в действие взрывчатку. В результате погибло не менее 14 человек.

Как сообщает Independent, смертник привёл в действие взрывчатку в тот момент, когда к нему подошёл полицейский, чтобы обнять и таким образом уменьшить вероятное число жертв. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна группировка.