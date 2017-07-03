Марадона захотел стать гражданином России

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Марадона захотел стать гражданином России

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Диего Марадона. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Всемирно известный футболист и экс-тренер сборной Аргентины рассказал об этом во время своего визита в Москву.

Аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что задумывается о получении российского гражданства. Об этом пишет издание "Советский спорт".

На днях известнейший спортсмен посетил Москву в рамках движения "Россия любит футбол". Марадона также посмотрел финальный матч Кубка конфедераций между Германией и Чили.

Ранее Лайф писал о желании аргентинца возглавить российскую сборную по футболу.

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