Марадона захотел стать гражданином России

Всемирно известный футболист и экс-тренер сборной Аргентины рассказал об этом во время своего визита в Москву.

Аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что задумывается о получении российского гражданства. Об этом пишет издание "Советский спорт". На днях известнейший спортсмен посетил Москву в рамках движения "Россия любит футбол". Марадона также посмотрел финальный матч Кубка конфедераций между Германией и Чили. Ранее Лайф писал о желании аргентинца возглавить российскую сборную по футболу.