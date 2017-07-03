Парубий заявил, что Украина может "неожиданно быстро" стать членом НАТО

По мнению спикера украинского парламента, решение о принятии страны в военный блок может быть принято после 2020 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина продолжит курс на вступление страны в НАТО и даже имеет шансы попасть в Североатлантический альянс "неожиданно быстро". Для начала Украина должна будет до 2020 года привести сектор своей безопасности к стандартам НАТО, а после останется лишь политическое решение, уточнил Парубий в ходе своего брифинга.

— Мы будем максимально приближать тот день, когда мы сможем подать заявку и Украина сможет стать членом НАТО. События сейчас разворачиваются настолько быстро, что решение Североатлантического альянса и Украины относительно участия Украины в НАТО может возникнуть неожиданно быстро — и для Украины, и для НАТО, — заявил парламентарий.

Как сообщал Лайф, ранее неоднократно власти Украины сообщали о желании, стать частью военного блока. В одном из последних таких заявлений глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Украина может научить НАТО "тактике, выносливости и боеготовности".