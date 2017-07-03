ВЦИОМ: Более половины россиян доверяют ГИБДД

Согласно результатам опроса, граждане перестали считать ведомство наиболее коррумпированным в стране.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты социологического опроса, из которого следует, что 52% россиян доверяют ГИБДД. При этом 41% респондентов высказал противоположное мнение, сообщается на сайте ВЦИОМ.

— В среднем, по ответам 60% опрошенных, с инспекторами ГИБДД они встречались в последний раз около двух лет назад (остальные респонденты или не общались с ними, или затруднились вспомнить, когда это было), — отмечается в докладе специалистов.

57% опрошенных положительно оценили работу ведомства, а 34% — отрицательно. При этом отмечается, что граждане страны больше не считают ГИБДД наиболее коррумпированным ведомством. Если в 2015 году подобного мнения придерживались 32%, то к середине 2017-го этот показатель снизился до 23%.

Самой коррумпированной же признана сфера медицины (27%), а на третьей строчке антирейтинга — сфера ЖКХ (22%).

Опрос был проведён 24–25 июня методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1200 человек. Погрешность составляет не более 3,5%.

Напомним, 3 июля в России отмечается День ГИБДД.