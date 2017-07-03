Ткачёв: Водка забирает здоровье, а вино поможет демографическому росту в России

При этом глава Минсельхоза добавил, что и от ведра воды можно умереть и везде надо знать меру.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв считает, что употребление вина в России может улучшить демографическую ситуацию в стране и положительно сказаться на здоровье граждан в целом.

Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону Ткачёв о пользе употребления вина

Ткачёв в интервью НТВ также напомнил и о том, что за рубежом разрешена реклама вина. При этом за границей гораздо меньше болезней, которые связаны с употреблением алкогольных напитков.

Кроме того, глава Минсельхоза также добавил, что сейчас россияне начинают интересоваться производством вина, разбираться в сортах.

— Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается, — добавил Ткачёв.