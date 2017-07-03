Серии последнего сезона "Игры престолов" могут длиться полтора часа

Об этом в ходе фанатского фестиваля Con of Thrones рассказала звукорежиссёр Паула Файрфилд.

Хронометраж серий восьмого сезона "Игры престолов", который выйдет в 2018 или 2019 году, может составить более 80 минут. Об этом рассказала звукорежиссёр сериала Паула Файрфилд на самом первом фанатском фестивале Con of Thrones.

Напомним, что одна серия "Игры престолов" в среднем длится 60 минут. Ранее стало известно, что в седьмом сезоне фэнтезийного сериала хронометраж будет разной длины. Самая короткая серия продлится 50 минут, а самая длинная — не менее 80.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится 16 июля 2017 года.