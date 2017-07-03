Американка готова умереть ради самых широких ягодиц в мире

Бобби-Джо Уэстли, объём бёдер которой 241 сантиметр, намерена побить предыдущий рекорд в 251 сантиметр.

43-летняя Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов и не собирается отказываться от своих форм, несмотря на риск летального исхода. Как сообщает Daily Mail, женщина намерена поставить рекорд по ширине бёдер, который на данный момент составляет 251 сантиметр.

— Мои бёдра — это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я — это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена, — рассказала женщина. — Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников.

Поскольку ширина бёдер Бобби-Джо — 241 сантиметр, она поставила себе цель установить новый максимум и продолжить полнеть. В этом её поддерживает целая армия фанатов, которые восторгаются ею и лайкают фотографии женщины. По информации издания, Бобби-Джо иногда демонстрирует свои формы и позирует, получая за это две тысячи долларов в час.