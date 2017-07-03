"Трай сенокос, трай брынза". Украинцы пригласили европейцев отдохнуть в Карпатах

Пользователи Сети уже сравнили видеоролик о курорте на Западной Украине с фильмом "Борат".

Реклама украинского горнолыжного курорта и здравницы Буковель не оставила равнодушными пользователей соцсети. На кадрах ролика местный селянин на плохом английском перечисляет плюсы отдыха в Карпатах. В частности — сенокос, брынза, гужевые повозки, красивые виды и выпивка.

В комментариях к видео пользователи разделились на две группы. Одни восхитились задумкой авторов максимально иронично показать гуцула (этническая группа жителей западной Украины. — Прим. ред.). Другие высмеяли его, сравнив со скандальным голливудским фильмом "Борат".