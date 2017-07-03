В Кремле прокомментировали данные о рекордном оттоке иностранного капитала из РФ

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, определённая волатильность в данных процессах есть всегда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова экспертов о рекордном оттоке иностранного капитала из РФ.

— Определённая волатильность есть всегда: капитал приходит и уходит. На смену одним процессам приходят другие, в зависимости от того, когда те или иные параметры становятся более привлекательными для инвесторов, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд. Это стало максимальным оттоком за последние 3,5 года. Как оценили представители "Ренессанс капитала", в конце июня за неделю вывели более $83 млн. Как отмечалось, отток инвесторов может быть связан с обманом ожиданий того, как будут развиваться отношения России и США после избрания главой Соединённых Штатов Дональда Трампа.