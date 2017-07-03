Песков о судьбе российской дипсобственности в США: Наше терпение на исходе

Речь идёт об инциденте, который произошёл в конце 2016 года и, по сути, стал последним решением администрации бывшего президента Барака Обамы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях переговоров по условиям возврата российской дипсобственности в США. Он лишь напомнил об общей позиции российских властей, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

— Что касается принципа, то о принципе взаимности мы уже говорили, что касается того, что терпение РФ на исходе, тоже говорилось на разных уровнях, а что касается нюансов, то это вопрос нашего внешнеполитического ведомства, — прокомментировал он.

Напомним, Россия потеряла часть дипломатической собственности в США в самом конце 2016 года, когда Барак Обама ввёл санкции в отношении 35 сотрудников российских консульств и посольств и выслал их из страны.

Однако ранее издание The Washington Post сообщило о готовности Дональда Трампа вернуть России её дипломатические резиденции в США, но без сохранения принципа неприкосновенности.