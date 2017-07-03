Песков отреагировал на право ФНС блокировать анонимайзеры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о праве Федеральной налоговой службы блокировать анонимайзеры ещё до принятия закона об их запрете.
— Не могу прокомментировать, это надо в наших компетентных ведомствах выяснить, — отметил представитель Кремля.
Как ранее сообщалось, сотрудники Федеральной налоговой службы смогут вносить в реестр ресурсы, благодаря которым пользователи обходят блокировки в Интернете. При этом законопроект пока только рассматривается депутатами Госдумы.
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