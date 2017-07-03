Песков рассказал, когда наступит ясность в ситуации со встречей Путина и Трампа

У президента России в Гамбурге запланирована целая серия двусторонних контактов, однако полная программа его пребывания на саммите G20 до сих пор прорабатывается, сообщили в Кремле.

О возможности встречи президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой на полях саммита G20 можно будет судить после того, как будет сформирована программа его пребывания в Гамбурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что Путин будет в Гамбурге находиться 7 и 8 июля. Когда будет полностью сформулирована программа, мы, соответственно, вам расскажем об этом, — заявил представитель Кремля. — Сейчас только могу сказать, что у президента запланирована целая серия двусторонних контактов.

Напомним, на минувшей неделе в Белом доме возникли разногласия по поводу формата мероприятия. Известно, что сам Трамп выступал за соблюдение всех формальностей, а его советники настаивали на краткой встрече.

Ранее CNN рассказал, какие темы Трамп хочет обсудить с Путиным. В первую очередь президент США хотел бы поговорить с российским лидером о ситуации в Сирии и на Украине.