В Кремле прокомментировали спор "Роснефти" и АФК "Система"

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что судебная тяжба никак не влияет на инвестиционный климат в РФ.

В Кремле отметили, что российские власти не видят связи между судебным разбирательством "Роснефти" и АФК "Система" и инвестиционной привлекательностью России. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается упомянутого судебного разбирательства, оно происходит исключительно в судебной плоскости и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране, — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал Лайф, "Роснефть", "Башнефть" и власти Башкортостана намерены через суд взыскать с АФК "Система" и её дочерних структур 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". На такую сумму истцы оценили ущерб "Башнефти" при реорганизации компании, когда её контрольным пакетом владела АФК "Система".