Журналисты украинского издания "Страна.ua" просят у ЕС защиту от давления власти

В обращении сотрудники портала обратили внимание на задержание главного редактора Игоря Гужвы.

Журналисты украинского издания "Страна.ua" просят у послов стран G7 и представительства Евросоюза на Украине защиту от давления властей. Речь идёт о задержании главного редактора портала Игоря Гужвы, которому предъявлено подозрение в вымогательстве.

— Оказывается давление на судей апелляционного суда, чтобы они ужесточили меру пресечения для Игоря Гужвы. Возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть, уничтожить, создать прецедент для всего рынка журналистики. Заставить журналистов бояться, — говорится в послании сотрудников "Страна.ua", которое опубликовано в самом интернет-издании.

Ранее Лайф сообщал, что главреда "Страна.ua" задержали, а позднее арестовали в Киеве по обвинению в вымогательстве. Потом его отпустили из СИЗО под залог.