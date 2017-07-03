Басурин: При перестрелке между националистами и бойцами ВСУ погибло пять человек

Украинские силовики отказались выполнить приказ комбата последовать за расстрелявшими их сослуживцев преступниками.

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин заявил о продолжении передела влияния между националистами и подразделениями Вооружённых сил Украины. В ходе произошедшей перестрелки погибли украинские силовики.

— В результате очередных разборок между подразделениями 34 ОМПБ, 57 ОМПБр и националистами в районе населённого пункта Желанное произошла перестрелка, в результате которой потери в 34 ОМПБ составили до пяти человек убитыми, — заявил он.

Как отметил Басурин, личный состав второго взвода 34-го батальона отказался выполнить приказ комбата последовать за преступниками, которые расстреляли их сослуживцев, что позволило им скрыться.