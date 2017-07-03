В МИД Сирии заявили, что страна полностью избавилась от химоружия

По словам замглавы ведомства, в процессе ликвидации эксперты получили доступ ко всем запрошенным объектам.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что страна полностью избавилась от химоружия.

— Сирия полностью избавилась от химического оружия, — сказал на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел САР.

По словам Микдада, в ходе ликвидации ни один из складов не был скрыт от экспертов. Выполнение обязательств со стороны Дамаска подтвердили представители других стран, в том числе и США.

Напомним, 4 апреля появилась информация о том, что в городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) десятки мирных жителей погибли от отравления "токсичным газом" после авиаудара якобы сирийских или российских самолётов. РФ и САР опровергли свою причастность к инциденту. Спустя три дня США произвели ракетную атаку по аэродрому в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолёты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.