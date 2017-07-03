"Сборы" российских футболистов перед Кубком конфедераций обошлись в €300 тыс.

С 26 мая по 5 июня перед стартом турнира спортсмены находились в австрийском пятизвёздочном отеле.

Как сообщает телеграм-канал Mash, подготовка сборной России к Кубку конфедераций обошлась РФС почти в 300 тысяч евро. Именно столько было потрачено на проживание футболистов в пятизвёздочном спа-отеле Jagdhof в Австрии с 26 мая по 5 июня, а также на перелёт футболистов к месту проведения тренировочного сбора и поездку на матч с Венгрией.

К слову, отель Jagdhof, где жили футболисты, славится своими видами на Штубайский ледник, широким ассортиментом вин и большим разнообразием косметических процедур.

Примечательно, что в прошлом году там проводили сборы французы, после чего заняли второе место на домашнем ЧЕ-2016.