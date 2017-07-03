"Сборы" российских футболистов перед Кубком конфедераций обошлись в €300 тыс.

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"Сборы" российских футболистов перед Кубком конфедераций обошлись в €300 тыс.

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

С 26 мая по 5 июня перед стартом турнира спортсмены находились в австрийском пятизвёздочном отеле.

Как сообщает телеграм-канал Mash, подготовка сборной России к Кубку конфедераций обошлась РФС почти в 300 тысяч евро. Именно столько было потрачено на проживание футболистов в пятизвёздочном спа-отеле Jagdhof в Австрии с 26 мая по 5 июня, а также на перелёт футболистов к месту проведения тренировочного сбора и поездку на матч с Венгрией.

<p>Спа-отель Jagdhof. Фото: booking.com</p>

К слову, отель Jagdhof, где жили футболисты, славится своими видами на Штубайский ледник, широким ассортиментом вин и большим разнообразием косметических процедур.

<p>Один из номеров спа-отеля Jagdhof. Фото: booking.com</p>

Примечательно, что в прошлом году там проводили сборы французы, после чего заняли второе место на домашнем ЧЕ-2016.

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