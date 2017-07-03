Президент "Астон Виллы" объявил о переходе Джона Терри в бирмингемский клуб

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Президент "Астон Виллы" объявил о переходе Джона Терри в бирмингемский клуб

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Джон Терри. © РИА Новости

"Астон Вилла" вылетела из Английской премьер-лиги во второй по силе дивизион по итогам предыдущего сезона.

Бывший капитан лондонского "Челси" Джон Терри переходит в бирмингемскую "Астон Виллу", об этом сообщил президент команды Тони Ся. Стоит отметить, что сейчас клуб выступает в рамках Чемпионшипа.

— Приветствуем Джона Терри в Бирмингеме, в "Астон Вилле", — написал президент клуба в своём "твиттере".

Напомним, "Астон Вилла" вылетела во второй дивизион после сезона 2015/16.

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